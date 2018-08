Dalbert scalda il mercato in uscita dell’Inter: PSG e Monaco interessate

Giorni intensi in casa Inter, il mercato sia in entrata ma soprattutto in uscita si infiamma. Come riportato domenica, il nome di Hernique Dalbert balza in cima alle possibili soluzioni in uscita. Nelle ultime 24 ore il terzino ex Nizza diventa un obiettivo di mercato del PSG.

La Società di Corso Vittorio Emanuele II, a fronte di un’offerta importante avrebbe rivalutato il profilo del brasiliano che, nonostante le parole di Luciano Spalletti, non è sicuramente incedibile. Diverse testate giornalistiche francesi, Paris United su tutte, rilanciano la notizia.

Il PSG cerca un terzino sinistro, in cima alla lista dei desideri c’è Alex Sandro della Juventus. Trattativa sempre più difficile per due motivi: la valutazione dei bianconeri e la volontà del calciatore che non vuole più lasciare Torino. Ecco che i transalpini hanno già il Piano B: Dalbert dell’Inter.

Stando a quanto riferiscono i media francesi, il Direttore Sportivo del PSG, Antero Henrique, potrebbe a breve incontrare la dirigenza dell’Inter per intavolare una trattativa per portare Dalbert sotto la Tour Eiffel. La valutazione dei nerazzurri è intorno i 24 milioni di euro.

Dalbert nelle ultime ore diventa pedina chiave, potrebbe rientrare con il Monaco nell’ambito dell’affare Keita Balde dopo i primi approcci di giugno tra i monegaschi e l’Inter per il brasiliano.