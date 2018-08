Secondo El Mundo Deportivo il numero uno dei Blancos ai ferri corti con l’entourage di Modric

Il tema di questa sessione di mercato è sicuramente Luka Modric, il quale ormai è su tutte le copertine del Mondo. La tratttiva imbastita con l’Inter è sulla bocca di tutti, si attende il famoso vertice a Madrid con Florentino Perez che, sembra, è stato fissato per la giornata di domani.

Dal colloquio con il numero uno della “Casa Blanca”, si arriverà ad una conclusione finale: andrà all’Inter o rimarrà al Real Madrid? La cessione imminente di Mateo Kovacic al Chelsea, come riferisce Marca, non è un buon segnale. Il croato era l’erede designato di Modric con la “camiseta Blanca”. Invece, ha puntato i piedi e ottenuto, quasi, il trasferimento a Londra.

El Mundo Deportivo riporta il gelo tra Luka Modric e Florentino Perez. Il presidente del Real Madrid è irritato dal comportamento degli agenti Mijatovic e Lemic, in più dal silenzio del calciatore che, ad oggi, non ha mai proferito parola in merito alla situazione. Lo scenario, però, che si prospetta non è di certo ottimale.

Nonostante l’accordo con l’entourage del calciatore, riportato da diverse testate giornalistiche, l’ostacolo da superare sarà appunto la società spagnola che non si è ancora pronunciata in merito ad un’eventuale prezzo di Luka Modric. Solo i 750 milioni annunciati da Florentino Perez sono ad oggi l’unico indizio di un’ipotetica “apertura”. La cessione di Mateo Kovacic potrebbe complicare tutto. Domani giornata decisiva con l’arrivo di Modric a Valdebedas.