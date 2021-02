Damsgaard miniera d’oro della Sampdoria: è nella top 3 europea

La Sampdoria esce con un solo punto dal campo del Benevento: Mikkel Damsgaard da record dopo l’assist a Keita Balde

La Sampdoria esce dalla trasferta di Benevento con l’amaro in bocca. I blucerchiati sono stati in grado di mettere in seria difficoltà i sanniti solo nell’ultimo quarto di gara, decisamente troppo tardi per ambire a strappare i tre punti ai giallorossi.

Nota più che positiva la prestazione di Mikkel Damsgaard: il centrocampista danese, subentrato ad uno spento Antonio Candreva, trova subito l’assist vincente per servire Keita Balde e portare la squadra sul definitivo 1-1. L’ex Nordsjælland può così contare un altro soddisfacente primato: nei top 5 campionati europei è terzo per assist forniti da giocatori nati dal 2000 in poi (ben 4). A precederlo i soli Jadon Sancho del Borussia Dortmund e Florian Wirtz del Bayer Leverkusen.