Caso Dani Alves, respinto il ricorso della vittima: cosa succede

Le ultime sul futuro di Dani Alves, ex terzino brasiliano del Barcellona, dopo la condanna per violenza sessuale

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Efe, il Tribunale di Barcellona ha respinto il ricorso della vittima per la concessione della libertà vigilata per Dani Alves. L’ex terzino non dovrà quindi tornare in carcere, almeno fino a che non ci sarà una sentenza sul caso di violenza sessuale di cui è accusato.

L’ex Barcellona, condannato in primo grado a 4 anni e mezzo di reclusione, ha pagato nelle scorse settimane una cauzione da 1 milione di euro.

