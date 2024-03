«Francia inferiore alla Germania in una cosa», l’analisi di Riolo

Daniel Riolo, giornalista di RMC Sport, ha parlato della sfida persa dalla Francia contro la Germania in amichevole

Il 2-0 patito dalla Francia con la Germania fa ancora discutere. Il giornalista di RMC Sport, Daniel Riolo, sostiene che ci sono responsabilità precise per quanto è accaduto: «Il risultato è grave? Significa qualcosa in vista dell’Europeo? Non mi interessa, questo è un aspetto da lasciar perdere. Inizierò il mio ragionamento con le parole sentite dopo la sconfitta».

«Deschamps si è detto frustrato per la mancanza di aggressività e determinazione, ha sottolineato il deficit atletico, sento parlare di stato d’animo molto deluso. Sono stufo di queste frasi. In Francia abbiamo smesso di parlare di calcio e di partite da molto tempo. Sabato sera i nostri avversari si chiamavano Kroos, Gündogan, Musiala Kimmich, Wirtz, Havertz… Potete nominarmi un giocatore della nazionale francese che, tecnicamente, si avvicina a uno di questi?»