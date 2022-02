ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Danilo: «Buttato giù tante cose in questi mesi. Dobbiamo ancora crescere». Le parole del terzino della Juventus

Intervistato da Dazn, Danilo ha parlato dopo Atalanta Juve.

ANALISI – «Abbiamo lottato, abbiamo provato a vincere in tutti i modi ma un pari in uno scontro diretto fuori casa ci sta. Dobbiamo crescere su questo: abbiamo avuto occasioni e non abbiamo segnato».

GOL – «Questo gol lo dedico a tutta la squadra. Abbiamo mangiato tante cose non buone in questi mesi, siamo rimasti zitti e abbiamo continuato a lavorare. È un gol che significa tanto: io sono stato in diversi Paesi alla ricerca di una squadra in cui poter giocare e fare ciò che sognavo da bambino. Alla Juve ho trovato questa opportunità».

TRIDENTE – «Possono giocare tutti insieme se corriamo tutti. Stanno facendo un lavoro incredibile. Dobbiamo seguire questa strada facendo ciò che ci chiede il mister e a fine stagione possiamo vincere qualcosa di speciale. Dybala? Lo ringrazio»