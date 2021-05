Juventus, Danilo: «Voglio vedere orgoglio e grinta»

Il terzino della Juventus Danilo ha parlato prima della partita contro l’Inter

Intervenuto ai microfoni di Juventus TV, Danilo, terzino bianconero, ha presentato la sfida contro l’Inter. Le sue parole.

LA GARA – «Dobbiamo fare la partita che dobbiamo. È decisiva, dobbiamo vincerla per forza. Al di là della tattica servono orgoglio e grinta, devono scendere in campo con noi. Dobbiamo vincere per forza. Vorrei vedere la lotta e l’orgoglio viste contro il Sassuolo, abbiamo riscattato l’orgoglio di indossare questa maglia. A Reggio Emilia non abbiamo giocato bene ma si vince anche con la lotta e dobbiamo farlo stasera».