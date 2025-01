Danilo Napoli, è braccio di ferro con la Juve per questo motivo. Salta tutto? Gli azzurri sono ottimisti. Ecco perché

Danilo Napoli, ora il brasiliano si aspetta una cosa dalla Juventus sul mercato. Ecco i prossimi passi che vorrebbero partenopei e bianconeri

Alessandro Sugoni, a Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sulla cessione di Danilo alla corte del Napoli: richiesto esplicitamente da Antonio Conte per rinforzare ulteriormente.

Tuttavia tra i partenopei e la Juve è un vero e proprio braccio di ferro: il brasiliano si aspetta di essere liberato a zero, anche se per ora da Torino non hanno aperto a questa soluzione. Piace a Conte perchè elemento duttile e di grande esperienza e alla fine, in un modo o nell’altro, l’affare dovrebbe andare comunque in porto.