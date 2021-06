Danimarca, Moller: «Abbiamo videochiamato Eriksen, sta bene ed è di buonumore»

Peter Moller, direttore sportivo della Danimarca, ha parlato in conferenza stampa. Le sue parole

Peter Moller, direttore sportivo della Danimarca, ha parlato in conferenza stampa insieme al medico e al ct danese. Le sue parole riportate da Fcinternews.it

«Abbiamo parlato con Eriksen, che è di buonumore. Siamo stati in grado di sentire il fantastico calore e l’amore che è fluito dai danesi a Christian, alla sua famiglia e a tutti i giocatori. Abbiamo fatto un video-incontro con Christian e i giocatori gli hanno parlato. Christian è di buon umore. È un enorme sollievo per i giocatori dopo tutta quell’incertezza, ha fatto una grande impressione a tutti. Abbiamo avuto l’opportunità di parlare con Christian e possiamo dire che sta bene, date le circostanze. Sono state ore terribilmente pesanti. Abbiamo ricevuto un aiuto incredibile dagli psicologi per la gestione delle crisi che c’è stata. I giocatori sono stati molto aperti e hanno mostrato il loro vero io. Ognuno di loro ha il proprio modo di affrontare la situazione e hanno ricevuto aiuto di conseguenza. Alcuni hanno avuto bisogno di parlare molto, altri no. Lo abbiamo anche gestito insieme. È stato bello vedere l’unità nella squadra, siamo una grande comunità. Non è perché devi fare parallelismi e confrontare situazioni, ma nel 1984 abbiamo vissuto un po’ la stessa situazione con Allan Simonsen, che si è rotto una gamba nella partita d’esordio. Aveva lo stesso significato che Christian ha per noi. Questo è ovviamente molto peggio, ma poi la squadra si è alzata, ha battuto il Belgio nella partita successiva e ha conquistato il cuore di tutti i danesi. Sento già che questa squadra ha conquistato il cuore dei danesi. Potremmo aver perso la partita, ma i giocatori hanno mostrato quello che rappresentano. L’amore che è fluito verso i giocatori è molto apprezzato. Può sembrare un po’ duro, ma la vita va avanti. Dobbiamo cercare di tirarci su l’un l’altro e superarlo nel miglior modo possibile. Ecco perché abbiamo anche ricevuto il miglior aiuto esterno possibile per andare avanti»