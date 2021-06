Medico Danimarca: «I primi test preliminari sono buoni. Eriksen rimarrà in ospedale»

Morten Boesen, medico della nazionale danese, ha parlato in conferenza stampa aggiornando sulle condizioni di Christian Eriksen

«Cosa ha causato l’incidente? Non abbiamo una spiegazione sul perché, non so rispondere. Le condizioni di Christian Eriksen restano stabili ei test preliminari sembrano buoni. Rimane stabile e sta bene date le circostanze. Deve rimanere ancora in ospedale per ulteriori test e osservazioni. I test fatti fino ad ora vanno bene».

PSICOLOGI – «Ci sono stati quattro professionisti in hotel con la squadra durante la notte. Abbiamo fatto dei gruppi di aiuto, tutti hanno potuto esprimere i loro sentimenti. Questa mattina questi professionisti sono tornati, così i giocatori hanno potuto beneficiare di un aiuto medico, apprezziamo molto l’aiuto arrivato da fuori».