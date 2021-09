D’Aversa prepara tre assi nella manica per l’Inter: le novità

Sampdoria, D’Aversa ha tre assi nella manica pronti a mettere in discussione le gerarchie in vista della partita contro l’Inter

Fabio Depaoli, Valerio Verre e Adrien Silva: sono questi i tre assi nella manica di Roberto D’Aversa. Il tecnico della Sampdoria, complice il ritardo di condizione di Mikkel Damsgaard (e la stanchezza post impegni con la Danimarca), e gli infortuni occorsi a Bartosz Bereszynski e Albin Ekdal, potrebbe ridiscutere le gerarchie, come riporta Tuttosport.

Gerarchie che, a dire il vero, non sono ancora del tutto definite. Soprattutto per quanto riguarda centrocampo e reparto avanzato: Verre ha disputato un ottimo pre campionato e un avvio di stagione più che positivo, Adrien Silva è arrivato in ritiro in condizione perfetta e, a parte qualche piccolo risentimento, è pronto per un posto da titolare.