David Silva ai saluti: «Sarò per tutta la vita tifoso del Manchester City»

David Silva ha concesso una lunga intervista ai canali ufficiali del Manchester City in cui ha salutato e ringraziato il club

David Silva, ormai prossimo ad una nuova esperienza, ha salutato il Manchester City attraverso una lunga intervista concessa ai canali ufficiali del club. Ecco le parole del centrocampista:

«Mi sono sentito da subito a casa, mi hanno trattato sempre tutti bene, sia a me che alla mia famiglia. Sarò sempre riconoscente al Manchester. Sarò per tutta la vita tifoso del City, e la stessa cosa vale per la mia famiglia. Quando sono arrivato, non pensavo di rimanere così a lungo. È complicato restare per dieci anni nella stessa squadra. Mi sono sentito a mio agio da subito, l’ho detto sempre a tutti. Ecco perché sono rimasto per così tanto tempo. Arrivai in Inghilterra dopo il Mondiale, con pochi giorni di vacanza. E’ stato complicato. Ho avuto bisogno di qualche mese per adattarmi alla Premier League, soprattutto perché non avevo recuperato completamente le energie dopo l’impegno nel Mondiale. Quando ho raggiunto il massimo della condizione, mi sono adattato a questo calcio. Grazie alla grande squadra in cui giocavo, ho continuato a migliorare e sono arrivato ad essere il calciatore che sono ora».