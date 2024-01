Davies: «Futuro? Al Bayern si sta bene, ma io sono cambiato...»

Le parole di Alphonso Davies, terzino del Bayern Monaco, sul suo futuro con il club bavarese. Tutti i dettagli

Alphonso Davies, terzino del Bayern Monaco, ha parlato a Kicker del suo futuro. Il canadese è infatti in scadenza nel 2025 e non ha ancora rinnovato.

LE PAROLE – «Mi sento davvero a mio agio qui. Gioco in una squadra incredibile, uno dei migliori club d’Europa. Voglio restare concentrato e dare tutto per la squadra e per i nostri tifosi. Il mio stile di gioco è cambiato un po’ dagli esordi. Un po’ meno giochetti, un po’ meno dribbling, un po’ meno meno rischi: oggi so fare molte cose molto meglio rispetto a quattro anni fa. Certo, oggi ho più esperienza, ma sono ancora giovane e voglio continuare ad imparare e a migliorare».