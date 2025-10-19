Napoli, De Bruyne spazientito da Lucca! Svelato questo retroscena direttamente dallo Stadio Olimpico Grande Torino

La sconfitta di misura subita a Torino non è solo un intoppo in classifica per il Napoli, ma suona come un campanello d’allarme per la tenuta tecnica e nervosa della squadra. Il KO per 1-0 contro i granata ha messo in luce le difficoltà di una squadra ancora in cerca della sua forma migliore, ma soprattutto ha esposto le lacune di singoli che stanno frenando il potenziale del gruppo.

Nel mirino della critica, questa volta, è finito l’attaccante Lorenzo Lucca. La sua prestazione è stata giudicata ampiamente insufficiente, caratterizzata da errori tecnici e un senso della posizione deficitario. Ma a rendere la sua serata ancora più pesante non sono state solo le statistiche, quanto la reazione palese dei suoi compagni più talentuosi.

A commentare la prestazione degli azzurri è oggi Il Mattino, che sottolinea un dettaglio non da poco: la reazione frustrata di Kevin De Bruyne di fronte ai continui errori del centravanti. Il fuoriclasse belga, uomo chiave per gli equilibri e la creatività del Napoli, non ha nascosto il suo disappunto.

Il quotidiano descrive una scena che la dice lunga sul nervosismo in campo: “Per capire il suo essere fuori fuoco – dai tocchi di palla alla posizione – tocca guardare Kevin De Bruyne che ad ogni pallone stoppato male dall’attaccante del Napoli alza le braccia. Per comprendere la disperazione del campione belga tocca guardare il braccio di Noa Lang – che entra tardi a portare a sinistra un po’ di dribbling e spinta – e che dopo il gol, poi annullato, mima De Bruyne con Lucca ma avendocela con Antonio Conte”

Il gesto di De Bruyne, un misto di resa e plateale disappunto, è il sintomo più chiaro di una squadra scollata e di un attaccante “fuori fuoco”. La frustrazione, come evidenziato dal quotidiano, è diventata contagiosa. Anche Noa Lang, entrato nel finale per dare la scossa, ha mostrato lo stesso nervosismo. Dopo un gol (poi annullato), l’olandese ha mimato lo stesso gesto di De Bruyne, ma il suo bersaglio, in quel caso, era diverso: Antonio Conte. Un segnale di tensione che si sposta dal campo alla panchina, forse per una gestione delle sostituzioni (Lang è entrato “tardi”) o per le scelte tattiche che hanno costretto la squadra a faticare, appoggiandosi a un Lucca palesemente in serata no. La sconfitta di Torino, quindi, lascia strascichi pesanti: un centravanti in crisi di fiducia e stelle (come De Bruyne e Lang) che iniziano a mostrare segni evidenti di insofferenza.