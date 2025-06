De Bruyne, slittano le visite mediche: nonostante l’ottimismo le parole del padre frenano la trattativa

De Bruyne Napoli, mentre rimane alto l’ottimismo per la trattativa il padre del centrocampista frena: le ultime

Kevin De Bruyne resta un obiettivo concreto del Napoli, ma l’annuncio ufficiale tarda ad arrivare. Nonostante l’ottimismo che circola attorno alla trattativa, la firma non è ancora arrivata e le visite mediche slitteranno. A rendere più cauti i tifosi partenopei sono state le recenti dichiarazioni del padre del centrocampista, Herwig De Bruyne, che ha parlato di “altre situazioni” in corso e di una decisione finale ancora da prendere. In un’intervista a sporza.be, il padre ha spiegato che il figlio sta valutando tutte le opzioni disponibili, sottolineando quanto sia delicato questo momento: «Kevin dovrà prendere da solo la decisione più importante, sperando che sia quella in cui sarà più felice».

Nonostante i dubbi alimentati dalle parole del padre, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano la trattativa con il Napoli non è in pericolo. Il nodo principale resta la complessità del contratto, estremamente oneroso e con vari aspetti da definire, tra cui l’annosa questione dei diritti d’immagine, da sempre centrale nella strategia del presidente Aurelio De Laurentiis. Inoltre, l’imminente impegno di De Bruyne con la nazionale belga complica ulteriormente i tempi. Alcune fonti avevano ipotizzato le visite mediche già per il 2 giugno, ma ad oggi sembrano premature. Più realistico, dunque, pensare che la chiusura dell’operazione possa avvenire solo dopo gli impegni internazionali del giocatore.