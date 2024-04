De Ketelaere sull'Atalanta: «Voglio rimanere. Ritorno al Milan? No»

L’attaccante dell’Atalanta De Ketelaere ha parlato del suo anno in quel di Bergamo, citando anche l’esperienza passata al Milan

«All’Atalanta mi trovo molto bene. Ho imparato molto dalla negativa stagione fatta al Milan. Mi ha aiutato a fare certi passi avanti e mi aiuterà ancora. Da una buona stagione impari molto, ma da stagioni meno buone impari ancora di più. Qui ho trovato l’ambiente giusto e uno stile di gioco che poteva darmi solo l’Atalanta. Gasperini? Giochiamo un calcio davvero bello ed è molto chiaro cosa deve fare ognuno. Lui è severo, ma giusto. Riscatto? Se dipendesse da me rimarrei all’Atalanta, anche perché posso migliorare. Il Milan è una grande squadra, ma ho bisogno di giocare e non voglio finire di nuovo in panchina, considerando che l’Atalanta mi sta aiutando molto: dallo staff ai compagni fino ai tifosi che mi hanno fatto sentire a casa».