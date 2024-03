De Laurentiis, la FIFA chiude sulle polemiche sul mondiale per club

La FIFA ha risolto la questione riguardante la partecipazione della Juve al Mondiale per Club 2025, dopo le dichiarazioni di De Laurentiis sulla possibile esclusione della squadra bianconera. Infatti, il massimo organismo del calcio ha fatto definitivamente chiarezza, tramite i social. Dunque, se Napoli e Lazio verranno eliminate dalla Champions League, la Juventus sarà matematicamente qualificata.

🔍🇮🇹 Italy @juventusfc will qualify for the FIFA Club World Cup 25™️ if @sscnapoli and @OfficialSSLazio fail to progress in Europe this month. pic.twitter.com/F6RPuhUgfa

— FIFA (@FIFAcom) March 5, 2024