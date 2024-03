Napoli, contro il Barcellona serve una prova mondiale

Napoli, questa sera al Montjuic con il Barcellona si gioca un doppio obiettivo: i quarti di Champions e il mondiale per club

Calcio d’inizio alle 21.00 al Montjuc di Barcellona: il Napoli questa sera scende in campo nel ritorno degli ottavi di Champions League. Gli Azzurri arrivano dal pareggio casalingo dell’andata per 1-1 e quindi questa sera servirà una vittoria.

Obiettivo doppio per gli uomini di Calzona: da una parte l’accesso ai quarti di Champions League, dall’altra la vittoria avvicinerebbe il mondiale per club, permettendo ai partenopei di ottenere quei punti nel ranking necessari (insieme ad almeno una vittoria eventualmente nei quarti) per scavalcare la Juve e mettere le mani su un tesoretto di 50 milioni.