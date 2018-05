Aurelio De Laurentiis vuole fare le cose in grande per il suo Napoli, accontentando le richieste di mister Ancelotti

De Laurentiis era ad un bivio: ridimensionare il progetto, puntando su un tecnico emergente, o tentare l’assalto allo Scudetto, con un tecnico vincente in panchina. Ha scelto, a sorpresa, la seconda opzione. Motivo per cui adesso dovrà garantire una campagna acquisti in grande stile a Carlo Ancelotti. Ma a quanto ammonterà il budget per il mercato estivo? Proviamo a fare due conti in tasca al Presidente. Stando a quanto si legge sulle pagine de Il Mattino, infatti, ammonterebbe a 100 milioni il tesoretto nelle casse azzurre, cui vanno aggiunti i proventi per la partecipazione in Champions, 15 milioni già sicuri, e i soldi derivanti dalle cessioni.

I nomi più papabili sono quelli di Kalidou Koulibaly e Jorginho, oggetto del desiderio di Chelsea e Manchester City, rispettivamente in vendita per 80 e 60 milioni di euro. Senza però dimenticare Marek Hamsik, Josè Maria Callejon e Dries Mertens, dalle cui cessioni si potrebbe ricavare un’altra settantina di milioni. In totale, quindi, siamo sui 350 milioni di euro da poter investire. Ecco, dunque, che i nomi di David Luiz, Arturo Vidal e Karim Benzema non sarebbero soltanto suggestioni ma trattative possibili, alzando il tetto ingaggio dagli attuali 80 milioni a circa 120-130. Il Napoli di ADL spende.