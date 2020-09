De Laurentiis positivo al Coronavirus: squadra in isolamento e saltano le amichevoli?

Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Coronavirus dopo il tampone effettuato ieri: ora la squadra andrà in isolamento?

Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Coronavirus dopo il tampone effettuato ieri. Lo stesso presidente del Napoli ha incontro nella giornata di ieri tutti e 20 i presidenti di Serie A in assemblea.

La positività del numero uno del club, tuttavia, non dovrebbe preoccupare Gattuso e la squadra. Come riporta Gazzetta.it, infatti, il tecnico, il suo staff e i giocatori sono stati sottoposti al tampone non più tardi di un paio di giorni fa e per tutti l’esito è stato negativo. La positività del presidente, che è stato a contatto con la squadra per tutto il ritiro di Castel di Sangro, potrebbe spingere il club a isolare la squadra che, domani pomeriggio, dovrà giocare un’amichevole contro il Pescara, al San Paolo. Resta da capire se l’amichevole di domenica, a Lisbona, contro o Sporting verrà confermata o annullata all’ultimo momento per motivi precauzionali.