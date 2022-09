De Ligt: «Bayern Monaco salto di qualità, alla Juventus c’era meno ambizione»

Il difensore olandese De Ligt ha parlato della differenza tra il Bayern Monaco e la Juventus

Matthisj de Ligt, difensore del Bayern Monaco, in una intervista al portale olandese NOS ha parlato della differenza tra il club bavarese e la Juventus.

AMBIENTAMENTO AL BAYERN MONACO – «Il Bayern Monaco è più vicino alla filosofia di ciò che il tecnico della nazionale vuole in campo. Ho giocato a malapena le prime tre partite perché sono arrivato con un ritardo nell’allenamento. In realtà era tutto ciò che mi hanno detto la prima settimana. Poi ho giocato tutte e sei le ultime otto partite. Quindi sono davvero molto soddisfatto del mio tempo di gioco e di come stanno andando i primi due mesi».

BAYERN MEGLIO DELLA JUVE – «Per me è un salto di qualità in termini di squadra La Juventus è un’ottima squadra. Penso solo che il Bayern abbia in termini di selezione e ambizione di vincere la Champions. Ho avuto la sensazione che alla Juve fosse solo un po’ meno».

