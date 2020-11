Le parole di Matthijs de Ligt, difensore centrale della Juventus, al rientro dopo un infortunio che lo ha tenuto fermo per 3 mesi

Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, ha parlato del suo ritorno dall’infortunio, corredato da un’ottima prestazione contro il Cagliari.

LE DICHIARAZIONI – «Voglio giocare sempre, è stato molto difficile per me stare fuori. Quando stai fermo per 3 mesi è molto difficile ma sono contento di essere tornato in campo».