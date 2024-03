De Roon: «Contento per il record con l’Atalanta. Vogliamo vincere»

Le parole nel pre partita di Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, prima della sfida con lo Sporting

Ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista dell’Atalanta De Roon ha parlato così prima della gara con lo Sporting.

«Contento per questo traguardo, però vogliamo fare risultato in Europa: oggi sarà dura. Ho visto lo Sporting Lisbona ultimamente, ma rispetto alla partita che abbiamo giocato qua siamo cresciuti. Vogliamo fare risultato. Loro ci hanno messo in difficoltà nel secondo tempo, soprattutto da parte dei loro trequartisti. Dobbiamo tenere per 90 minuti. Momento attuale? La rosa è ampia, possiamo giocarcela con tutti: ora dobbiamo sfruttare i nostri vantaggi. Gasperini ci ha caricato tutta la settimana imparando dalla sconfitta col Bologna»