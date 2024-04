De Rossi, e se fosse addio alla Roma? Una big pronta su di lui

De Rossi vicino al rinnovo con la Roma? Una squadra italiana interessata all’allenatore giallorosso per la prossima stagione

Come riportato da Tuttomercatoweb, Daniele De Rossi sta provando a trattare con la Roma per il possibile prolungamento del contratto. E se dovesse lasciare i giallorossi?

Sul tecnico ci sarebbe fortemente la Fiorentina che è alla ricerca dell’erede di Vincenzo Italiano: in pole ci sarebbe lui, più altri 2/3 candidati per quanto De Rossi sia strettamente in pole position.