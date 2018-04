De Rossi preso di mira dai social dopo l’autogol. DDR diventa De Messi – FOTO

Il centrocampista della Roma, autore suo malgrado di un autogol con il Barcellona, preso di mira. De Rossi diventa De Messi

Daniele De Rossi diventa…De Messi! Il centrocampista della Roma, sfortunato autore dell’autogol che ha spianato la strada al Barcellona nel 4-1 con cui i blaugrana hanno battuto i giallorossi mercoledì scorso nell’andata dei quarti di finale di Champions League, ha scatenato l’ironia dei social, laziali e non, a poco più di una settimana dal derby.

Il centrocampista è stato festeggiato in De Messi e l’abbraccio con Manolas, autore dell’autogol del 2-0, ha fatto presto il giro del web. Tanti gli sfottò per i due che sono stati ritratti in una vignetta mentre si interrogano sul perché il portiere del Barça somigli tanto al loro compagno di squadra Alisson.

Daniele De Rossi marca contra: Barcelona 1×0 Roma pic.twitter.com/2HvH0m9jM7 — Goleada Info (@goleada_info) April 4, 2018

Aveva ragione Ventura: sotto porta De Rossi è meglio di Insigne.#BarcellonaRoma — Unfair Play (@unfair_play) April 4, 2018

Tutti a parlare di Ronaldo, ma invece che goal ha fatto De Rossi? #BarcaRoma — Alessandra (@Alessandrina87) April 4, 2018

Tutti si aspettavano Messi, ma finora a decidere è De Rossi, nella sua porta. Potrà sempre dire ai suoi nipoti di aver fermato Messi…#BarcelonaRoma — Fuori Testa (@FuoriTesta1) April 4, 2018

Un gol in trasferta vale doppio, bravo De Rossi — ToDa (@toda22) April 4, 2018