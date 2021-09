De Silvestri: «Siamo delusi: ci dispiace tanto per i tifosi, per la società, per il Presidente»

Lorenzo De Silvestri ha parlato nel post partita di Empoli-Bologna: le sue dichiarazioni al sito ufficiale rossoblù

«È una sconfitta amara. Abbiamo subito quattro gol e sempre rincorso la partita. Commettiamo ingenuità e prendiamo gol, è vero che siamo una squadra giovane ma fino a un certo punto: i nostri giovani hanno tutti due o tre anni di esperienza in serie A. Siamo delusi, amareggiati: ci dispiace tanto per i tifosi, per la società, per il Presidente. Ora dobbiamo analizzare i nostri errori e guardare avanti con ottimismo, dobbiamo cercare di migliorare: siamo a inizio campionato, possiamo e dobbiamo fare di più. Abbiamo un obiettivo in testa, vorremmo fare di più rispetto alle ultime stagioni, fare un’annata positiva».