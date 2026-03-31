De Zerbi Tottenham, per il CorSport è fatta: sarà lui il nuovo allenatore degli Spurs. L’indiscrezione sul tecnico italiano

De Zerbi Tottenham, secondo il Corriere dello Sport sarà proprio il tecnico italiano il nuovo allenatore degli Spurs dopo l’addio di Tudor

Secondo Il Corriere dello Sport, il grande ritorno in Premier League è ormai cosa fatta. Roberto De Zerbi si prepara a vivere una nuova, affascinante e complessa avventura nel massimo campionato inglese. Il tecnico italiano ha raggiunto un accordo totale con la dirigenza londinese ed è stato scelto per sedersi sulla prestigiosa, ma attualmente bollente, panchina del Tottenham. La sua missione principale sarà quella di risollevare le sorti di una squadra in caduta libera e scongiurare lo spettro di una retrocessione che, per un club di tale blasone, rappresenterebbe un autentico disastro sportivo e finanziario.

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La stagione da incubo degli Spurs e l’addio a Igor Tudor

L’annata calcistica del Tottenham si è clamorosamente trasformata in un incubo a occhi aperti. Soltanto lo scorso maggio, il club londinese festeggiava il prestigioso trionfo in Europa League conquistato contro il Manchester United. Oggi la realtà è drammaticamente diversa: dopo essere stati eliminati dall’Atletico Madrid agli ottavi di finale di Champions League, gli Spurs annaspano pericolosamente al diciassettesimo posto in classifica in Premier League. L’ultimo successo in campionato, del resto, risale addirittura allo scorso dicembre contro il Crystal Palace.

Una crisi nera che ha portato alla fine prematura dell’era Igor Tudor. L’esperienza in panchina dell’allenatore croato si è conclusa dopo appena 41 giorni, un lasso di tempo brevissimo caratterizzato da un bilancio estremamente negativo: cinque sconfitte, un solo pareggio e un’unica vittoria.

Il contratto di De Zerbi e il passato tra Brighton e Marsiglia

Per far ripartire il progetto tecnico e blindare la salvezza, la dirigenza ha deciso di affidare la propria panchina a Roberto De Zerbi. L’intesa tra le parti è solida e l’accordo è stato raggiunto sulla base di un contratto di cinque anni, a dimostrazione della volontà di aprire un nuovo ciclo a lungo termine. È attesa a breve la firma sul contratto che sancirà l’inizio ufficiale della sua gestione.

L’allenatore bresciano è reduce dalla recente esperienza alla guida del Marsiglia, terminata a cavallo tra gennaio e febbraio in seguito alla mancata qualificazione ai playoff di Champions League. Per l’italiano si tratta di un atteso ritorno Oltremanica, dove si è già seduto con successo sulla panchina del Brighton tra il 2022 e il 2024. In quel biennio ha diretto 70 partite nel campionato inglese, registrando un ruolino di marcia di ventisei vittorie, diciannove pareggi e venticinque sconfitte, esprimendo un gioco che ha stregato l’Europa. Ora, la sfida più difficile della sua carriera: salvare la stagione del Tottenham.