Deco su Joao Felix: «Non siamo riusciti a trattenerlo: è un bravo ragazzo, ma con un difetto»

Le parole di Deco, direttore sportivo del Barcellona, su Joao Felix: «Bravissimo ragazzo, ma spesso si arrende troppo in fretta»

In conferenza stampa, il direttore sportivo del Barcellona Deco ha commentato il passaggio di Joao Felix al Milan dopo la stagione in prestito ai blaugrana nel 2023/24. Il portoghese, di proprietà del Chelsea, non è stato riscattato dal Barça per ragioni economiche nonostante un’annata positiva. Di seguito le sue parole sul calciatore rossonero.

DECO SU JOÃO FÉLIX – «João ha fatto un anno molto buono, ma non siamo riusciti a trattenerlo perché il suo club non voleva venderlo, così alla fine ha scelto di trasferirsi al Chelsea e poi al Milan. João è un ragazzo meraviglioso, ma a volte sembra arrendersi troppo presto perché è sempre alla ricerca di un posto da titolare. Le decisioni non sono sempre giuste. Se il Barcelona avesse avuto i soldi, l’avremmo tenuto? Ha fatto un anno eccezionale, ma semplicemente non c’erano le condizioni per farlo».