Alex Del Piero e i consigli alla Liga: «Ci sono tanti giocatori che vedrei bene in Spagna, come Verratti, Bonucci e Zaniolo»

Alex Del Piero in veste sorprendente. Lo storico capitano della Juve ha dato dei “consigli” al campionato spagnolo, indicando chi possano essere i giocatori ideali da vedere in Liga. «Ci sono alcuni italiani che sarebbero perfetti per giocare in Spagna, abbiamo cambiato il modo di giocare», dice.

Non appena gli vengono chiesti dei nomi, dopo qualche istante di titubanza, non ci sono dubbi: «Abbiamo tanti profili tecnici, come Verratti, Bonucci e Zaniolo», conclude l’ex attaccante.