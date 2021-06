Demiral Juve: incontro tra la dirigenza e il suo agente. Ecco le ultime

Demiral Juve: incontro tra la dirigenza e il suo agente. Lo ha comunicato al club durante il vertice di ieri

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri l’agente di Merih Demiral ha incontrato la dirigenza della Juve per fare il punto sul futuro del difensore. Il suo entourage ha comunicato al club il suo desiderio di essere al centro del progetto.

Non vuole più essere il quarto centrale e ha parecchi estimatori: la Juventus sarebbe disposta a farlo partire per non meno di 40 milioni di euro. Difficile immaginare una sua permanenza a Torino anche nella prossima stagione.