Depay bloccato in Brasile: derubato del passaporto, ritarderà l’arrivo in Olanda. Ecco cosa è successo e le parole di Koeman

Un imprevisto inatteso ha colpito Memphis Depay, attaccante olandese classe 1994, oggi in forza al Corinthians in Brasile. L’ex giocatore di Manchester United, Olympique Lione e Barcellona, nonché miglior marcatore della storia della Nazionale olandese con 52 reti, è stato derubato del passaporto e non ha potuto imbarcarsi sul volo che lo avrebbe riportato in Europa.

Il calciatore, convocato dal commissario tecnico Ronald Koeman – ex difensore del Barcellona e oggi allenatore della nazionale dei Paesi Bassi – avrebbe dovuto raggiungere il ritiro degli Oranje domenica sera. Tuttavia, a causa del furto, il suo arrivo in Olanda sarà posticipato. La notizia è stata confermata dalla Federcalcio olandese (KNVB), che ha spiegato come Depay si unirà al gruppo solo in un secondo momento.

Le parole di Koeman

Koeman non ha nascosto il dispiacere per l’accaduto: “È un peccato, soprattutto per Memphis, ma anche per noi. Naturalmente vogliamo iniziare la preparazione internazionale con la squadra al completo. D’altra parte, ci sono circostanze che non possiamo controllare. Speriamo che possa raggiungerci al più presto”.