Depay: «Juve? Non abbiamo paura di niente, siamo affamati»

Memphis Depay parla in vista della gara contro la Juventus: ecco le parole dell’esterno offensivo del Lione

Memphis Depay, esterno offenisvo del Lione, ha parlato al sito ufficiale della UEFA in vista della gara contro la Juventus.

JUVE – «La vittoria per 1-0 del Lione all’andata è stata la prima partita che ho visto dopo l’infortunio, e ho visto uno spirito di squadra che mi ha reso molto felice. La Juve non stava giocando bene. Ma adesso dopo molti mesi la situazione è completamente diversa. Loro hanno giocato più partite di noi, quindi adesso molti aspetti sono completamente differenti rispetto al solito. Questo rinvio però mi ha permesso di poter tornare a giocare in Champions. Sono pronto».

FAVORITA – «Con le nuove regole chiunque può essere favorito perché le partite sono in gara unica a eliminazione diretta. La Juventus dalla sua ha giocatori molto esperti nelle fasi finali. Noi, al contrario, abbiamo molti giovani che non hanno molta esperienza con la pressione delle fasi finali e della Champions League. Vedremo. So però che la nostra squadra è affamata e non ha paura di niente».

FASE FINALE – «Come sarebbe raggiungere la fase finale? Molto importante. Dopo un periodo così difficile in cui siamo stati tutti separati, ci siamo ritrovati di nuovo per giocare una partita importantissima in trasferta. Ma pensiamo a una cosa alla volta. Prima di tutto dobbiamo ottenere un buon risultato a Torino. Sarebbe davvero una bella soddisfazione se riuscissimo a superare il turno».