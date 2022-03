Derby, Olimpico blindato: mille agenti per evitare contatti tra tifoserie

Derby, sale l’attesa e Olimpico blindato: mille agenti per evitare eventuali contatti tra le tifoserie di Lazio e Roma

Si prospetta un derby più acceso che mai e sale la preoccupazione per eventuali scontri tra tifoserie. Come riportato da La Repubblica, la digosa monitora la situazione e il questore Mario Della Cioppa ha predisposto l’impiego di mille agenti per evitare ogni contatto tra le due fazioni e blindare l’Olimpico.

Inoltre, sempre stando a quanto si legge sul quotidiano, la polizia sgombererà le auto in sosta le zona di viale della XVII Olimpiade, via Austria, via Belgio, via Svezia, via Norvegia, via Dorando Pietri, piazzale Clodio e Largo Livatino