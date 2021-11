Derby, Sacchi: «Inter furba, il Milan ha giocato a calcio»

L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha analizzato il pareggio nel derby tra Milan e Inter

L’ex allenatore Arrigo Sacchi, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha analizzato l’1-1 nel derby tra Milan e Inter.

PARTITA – «Il canovaccio è stato questo: una squadra, il Milan, ha cercato di promuovere il calcio e l’altra, l’Inter, ha cercato di fregarla – le parole dell’ex tecnico rossonero -. I singoli nerazzurri hanno avuto occasioni importanti, questo va ricordato, perché sul finire del primo tempo sia Barella sia Lautaro hanno sfiorato il gol. L’1-1 ci può stare, però se vogliono davvero diventare grandi, devono migliorare. Il Milan è sulla strada giusta. L’Inter sta facendo passi avanti e deve guardare di più al calcio internazionale».

INTER – «Paziente e furba. Quella nerazzurra è una squadra molto italiana. Il motto è chiaro: primo non prenderle. E poi si va via in contropiede. Ha elementi di ottima tecnica e di buone qualità fisiche, e alla lunga questi risultano decisivi. Però l’Inter dovrebbe avere più coraggio nei propri mezzi».

