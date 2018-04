Di Biagio sulla volata Champions: «Inter favorita su Lazio e Roma: ecco perché»

Il commissario tecnico dell’Italia fa le carte alla volata Champions. Ecco le parole e i pronostici di Gigi Di Biagio

Roma 60, Inter 59 e Lazio 57: in tre per due posti Champions. Poi c’è il Milan, al momento lontano 8 punti dai nerazzurri, quarti in classifica. Gigi Di Biagio, commissario tecnico dell’Italia, ha fatto le carte alle tre formazioni attualmente in lotta per gli ultimi due posti Champions. Il ct, cresciuto nella Lazio, ha giocato con Roma e Inter, e conosce alla perfezione le tre squadre.

Secondo Di Biagio l’Inter è la favorita: «Le prossime due partite dell’Inter in trasferta a Torino e Bergamo sono complicate, molto, ma se ne esce bene diventa la favorita numero uno. A quel punto non dico che sarebbe fatta, ma quasi: la Champions potrebbe solo buttarla via». Per il ct saranno decisivi i tre bomber, Icardi, Dzeko e Immobile mentre le tre sorprese potrebbero essere Pellegrini, Milinkovic-Savic e Gagliardini («però se chiamo sorprese Gagliardini e Milinkovic potrei fargli un torto, diciamo che uno si sta ritrovando e l’altro ha 8 partite per confermarsi»). Il ct però non si sbilancio sulle due che andranno in Champions e chiude l’intervista a La Gazzetta dello Sport con il sorriso: «Ad interim, ma sono pur sem­pre ancora il c.t. della Nazio­nale: lo sa che non posso sblanciarmi…».