Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione sul futuro di Lautaro Martinez e sulla trattativa Inter-Barça

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione sul futuro di Lautaro Martinez e sulla trattativa Inter-Barça. Queste le parole dell’esperto di calciomercato.

LAUTARO – «Il Barcellona vuole Lautaro Martinez, ma non è in grado di pagare la clausola da 111 milioni di euro. Per questo motivo, i catalani e l’Inter stanno discutendo su una proposta alternativa che preveda una base cash più contropartite tecniche quali Vidal, Semedo e Junior Firpo».

GRIEZMANN – «Griezmann in nerazzurro? No, il francese ha un ingaggio troppo elevato e il suo nome non rientra nella trattativa. Al momento, i colloqui sono sospesi e nei prossimi giorni toccherà al Barça decidere se tornare alla carica o meno»