Diamanti: «Fiorentina Juve: il passaggio del turno è un 50-50»

Alessandro Diamanti, attraverso le Instagram stories, ha parlato della sfida tra Fiorentina e Juventus, ricordandosi l’ultimo anno da giocatore dei Viola. Ecco le sue parole:

«Staserà andrà in scena la sfida tra Fiorentina e Juventus. Mi ricordo l’ultimo mio anno a Firenze, non ricordo se ai quarti o in semifinale, vincemmo 1-2 allo Juventus Stadium e poi Vincenzino (Montella ndr) al ritorno in casa non azzeccò neanche un giocatore della formazione e si perse 0-3. A loro mancava anche Tevez e altri giocatori di spessore. 3-0 e a casa. Mi ricordo che quel giorno rosicai parecchio. Credo che stasera sia una bella partita da gustarsi, per il passaggio del turno credo che adesso sia un 50-50».