Carlo Ancelotti è stato avvistato a Londra a cena. Nello stesso locale c’era anche Diego Costa. Siparietto tra i due con tanto di maglia del Napoli

Carlo Ancelotti è stato a cena venerdì sera a Londra con l’agente Kia Joorabchian. Il tecnico del Napoli ha parlato di Alisson e Dembelé ma non solo. Nello stesso ristorante è spuntato anche Diego Costa. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Ancelotti e Kia hanno scambiato quattro chiacchiere anche con il centravanti dell’Atletico Madrid. Il calciatore avrebbe addirittura ccettato di prestarsi con Carletto a una finta presentazione con la maglia del Napoli.

Il tutto è avvenuto in un clima goliardico, con la maglia del Napoli spuntata fuori all’improvviso all’interno del locale. Sorrisi e risate tra uomini di calcio. Al momento non sembra esserci alcuna trattativa tra il Napoli e Diego Costa. Il club azzurro però cerca un nuovo centravanti e Ancelotti ha avuto delle rassicurazioni da parte di Aurelio De Laurentiis. Il patron è pronto a fare degli investimenti importanti per aumentare ulteriormente il tasso tecnico della squadra. Ancelotti vorrebbe un nuovo centravanti e allenerebbe volentieri Karim Benzema, già avuto al Real Madrid, in gol ieri contro il Liverpool. Tra una suggestione e un’altra, il mercato del Napoli è pronto a decollare.