Incontro Marotta-Braida: la Juve su Digne

Il terzino sinistro del Barcellona può arrivare in bianconero per rimpiazzare Alex Sandro. Incontro Marotta-Braida: si è parlato di Digne?

Alex Sandro dovrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione. Il terzino sinistro ha giocato al di sotto delle sue possibilità in questa stagione e potrebbe partire. La Juve ha già acquistato Spinazzola che dovrebbe sostituire un altro partente, Kwadwo Asamoah, ma è pronta a rinnovare ulteriormente le corsie della difesa (Leggi anche: Calciomercato Juve: rivoluzione sulle fasce). I bianconeri seguono Lucas Digne, terzino sinistro del Barcellona, acquistato dai catalani dopo l’esperienza positiva in Italia, con la maglia della Roma.

Il giocatore francese, classe 1993, fa gola ai bianconeri. La clausola non è alla portata dei bianconeri ma il Barcellona non chiede l’importo della clausola bensì circa 16 milioni di euro, una cifra tutto sommato irrisoria per un giocatore che ha dimostrato di avere dei valori importanti nel corso della sua esperienza con la Roma. Ieri, secondo La Gazzetta dello Sport, c’è stato un incontro tra Beppe Marotta e Ariedo Braida. Il dirigente del Barça ha fatto un salto all’hotel della Juventus per salutare soprattutto l’amministratore delegato e non è escluso che si sia parlato anche di Lucas Digne. L’interesse bianconero è certo: la Juve potrebbe acquistarlo in prestito con diritto di riscatto.