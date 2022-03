Conferenza stampa Dionisi: «Venezia partita insidiosa. Europa? Eccessivo parlarne»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Venezia

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Venezia. Le sue parole:

VENEZIA – «Partita insidiosa ma perfetta per capire la nostra maturità. L’obiettivo è continuare il trend positivo. Loro sono una squadra che può metterci in difficoltà per intensità, forza e velocità».

EUROPA – «Non credo possa essere una cosa immediata, ma penso più per il futuro. Noi dobbiamo migliorare il percorso fatto nel girone d’andata e solo alla fine sapremo se siamo cresciuti. Mi sembra eccessivo al momento parlare d’Europa».

DJURICIC – «In questo momento non so cosa dire, ci sta mancando tanto ma i tempi di recupero sono da definire».

TRAORE’ – «E’ cambiato nella testa perché a livello tecnico è indiscutibile. Deve continuare così ad essere continuo anche in allenamento e ne va della sua carriera. Non ci metto la firma sul cambiamento perché è ancora giovane».

ARAMU – «E’ un giocatore straordinario, è determinante per il Venezia. Ha doti importanti e questo sottolinea anche il lavoro del gruppo».