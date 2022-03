Sassuolo, Dionisi: «Non mi aspettavo di arrivare in Serie A. Livello alto» – VIDEO

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato alla presentazione del 17° Torneo Amici dei Bambini: le dichiarazioni

Presente anche Alessio Dionisi alla presentazione del 17° Torneo Amici dei Bambini, nella quale l’U.S. Aldini Bariviera, in collaborazione con Ai.Bi., assegnerà i premi 2021. Le parole del tecnico del Sassuolo.

BERARDI, RASPADORI E SCAMACCA – «Fortunatamente il Sassuolo li ha tutti».

SERIE A- «Bella esperienza, non me l’aspettavo. Se Dybala non si aspettava di arrivare in Nazionale e alla Juve io non mi aspettavo di arrivare ad una squadra di Serie A».

RISULTATI – «Ne abbiamo messe in difficoltà tante, ma molte hanno messo in difficoltà noi».

LIVELLO SERIE A – «Si sta alzando, poi è normale che la qualità la facciano i giocatori e quindi dipende da quella. Ma di qualità ce n’è, ma è importante non perderne».