Serie A
Diretta gol Serie A LIVE: Napoli avanti a Cagliari
Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 30esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite valevoli per la 30esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26.
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CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina (C), Dossena, Rodriguez; Adopo, Gaetano, Sulemana; Palestra, Esposito; Folorunsho. A disposizione: Sherri, Ciocci, Mazzitelli, Kilicsoy, Deiola, Raterink, Albarracin, Liteta, Zappa, Pavoletti, Mendy, Grandu, Trepy. Allenatore: Fabio Pisacane
NAPOLI (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Gutierrez, Buongiorno, Beukema, Olivera; Gilmour, Lobotka; Politano (C), De Bruyne, McTominay; Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Lukaku, Elmas, Giovane, Alisson, Mazzocchi, Spinazzola, Anguissa. Allenatore: Antonio Conte