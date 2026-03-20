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Serie A

Diretta gol Serie A LIVE: Napoli avanti a Cagliari

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Published

3 minuti ago

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Conte Napoli Fiorentina

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 30esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite valevoli per la 30esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26.

SEGUI QUI LA DIRETTA DI CAGLIARI NAPOLI

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina (C), Dossena, Rodriguez; Adopo, Gaetano, Sulemana; Palestra, Esposito; Folorunsho. A disposizione: Sherri, Ciocci, Mazzitelli, Kilicsoy, Deiola, Raterink, Albarracin, Liteta, Zappa, Pavoletti, Mendy, Grandu, Trepy. Allenatore: Fabio Pisacane

NAPOLI (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Gutierrez, Buongiorno, Beukema, Olivera; Gilmour, Lobotka; Politano (C), De Bruyne, McTominay; Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Lukaku, Elmas, Giovane, Alisson, Mazzocchi, Spinazzola, Anguissa. Allenatore: Antonio Conte

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