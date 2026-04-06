Serie A
Diretta gol Serie A: Napoli Milan 1-0, decide Politano!
Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 31esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite valevoli per la 31esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26.
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Formazioni ufficiali
NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutiérrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disp.: Contini, Meret; Beukema, Mazzocchi; Gilmour, Elmas; Alisson, Politano. All.: Conte.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Füllkrug. A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Ricci; Gimenez, Leão. All.: Allegri.
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Formazioni ufficiali
Juventus (4-3-3): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli (C), Thuram; Conceicao, David, Yildiz. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Boga, Milik, Kostic, Openda, Miretti, Cabal.
Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez (C); Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Messias, Vitinha; Colombo. Allenatore: De Rossi.
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73′ GOL DELL’ATALANTA – La Dea cala il tris! C’è gioia anche per Raspadori che trova il gol poco dopo il suo ingresso in campo.
59′ GOL DELL’ATALANTA – Raddoppio della Dea con la rete di Krostovic, ancora un assist per De Ketelaere.
29′ GOL DELL’ATALANTA – Scalvini sblocca il match su assist di De Ketelaere, dopo aver superato Ngom.
Formazioni ufficiali
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Ngom, Ramadani, Fofana; Pierotti, Cheddira, Banda. Allenatore: Eusebio Di Francesco. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Sala, Stulic, N’Dri, Perez, Helgason, Gandelman, Jean, Gorter, Coulibaly, Marchwinski.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino. A disposizione: Pardel, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Bellanova, Raspadori, Navarro, Ahanor
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FINISCE 0-0 AL BLUENERGY STADIUM
Formazioni ufficiali
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Atta, Ekkelenkamp; Zaniolo. Allenatore: Runjaic.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Caqueret, Paz; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
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Le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 43 Cocchi, 94 Esposito. All.: Chivu.
ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 23 Mancini, 5 Ndicka, 22 Hermoso; 2 Rensch, 4 Cristante, 61 Pisilli, 19 Celik; 18 Soulé, 7 Pellegrini; 14 Malen.
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81′ GOL TORINO! – Che Adams riceve un gran passaggio in area e buca il portiere! Davvero bravo.
Le formazioni ufficiali
PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Aebischer, Hojholt, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Oscar Hiljemark
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Kulenovic. Allenatore: Roberto D’Aversa.
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90′ SUCCEDE DI TUTTO NEL RECUPERO – La Cremonese accorcia le distanza con il rigore di Bonazzoli causato dall’uscita di Ravaglia. Poi espulsi Maleh e Ferguson, con il Bologna che chiude vincendo 2-1.
16′ GOL ROWE – Miranda per Rowe, raddoppio Bologna al quarto d’ora.
3′ GOL JOAO MARIO – Eurogol in avvio di partita del terzino portoghese, che battezza l’incrocio con una grande conclusione.
Formazioni ufficiali
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Luperto, Bianchetti, Pezzella; Zerbin, Maleh, Grassi, Vandeputte; Bonazzoli, Djuric. Allenatore: Marco Giampaolo
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; João Mario, Vitik, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro; Bernardeschi, Sohm, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano
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Formazioni ufficiali
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.
A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Noslin, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Basic, Przyborek, Lazzari, Farcomeni
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Nicolussi Caviglia, Keita, Bernabè, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta
A disposizione: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Sorensen, Elphege, Ordonez, Carboni, Mena Martinez
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90′ FINISCE QUI – Triplice fischio dell’arbitro.
86′ DOPPIA ESPULSIONE! – Parapiglia in area di rigore prima di una punizione, Gudmundsson e Suslov si spintonano e vanno alle mani, l’arbitro manda entrambi sotto la doccia.
82′ GOL DELLA FIORENTINA – Viola avanti grazie ad un bellissimo gol di Fagioli che calcia col piatto destro a giro: palla che bacia il palo e si insacca in rete!
45′ Inizia il secondo tempo – Si ricomincia.
45′ Fine primo tempo – Duplice fischio dell’arbitro.
32′ Ancora De Gea – Parata super sulla conclusione ravvicinata e a botta sicura di Orban!
11′ Occasione Verona – De Gea dice di no a Bernede.
4′ Occasionissima Fiorentina – Fagioli colpisce la traversa con una bellisima conclusione al volo.
1′ Inizia il match – Si comincia
Formazioni ufficiali
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Valentini, Sarr, Suslov, Bradaric, Lirola, Slotsager, Harroui, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Al-Musrati
Allenatore: Paolo Sammarco
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Gudmundsson
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Rugani, Brescianini, Fazzini, Kospo, Kouadio, Braschi, Balbo, Bonanno, Deli, Sadotti, Piccoli
Allenatore: Paolo Vanoli
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Formazioni ufficiali
SASSUOLO (4-2-3-1): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Garcia; Thorstvedt, Koné; Berardi, Volpato, Laurienté; Pinamonti
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola (C); Palestra, Folorunsho, Esposito.
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