Gennaro Gattuso è soddisfatto al termine di Milan-Verona, terminata 4-1: ecco le parole del tecnico rossonero ai microfoni di Premium Sport

Milan-Verona è terminata 4-1: prestazione di carattere della formazione rossonera, una vittoria che ha ufficializzato la retrocessione matematica dell’Hellas. Un successo importante, in particolare in vista dell’appuntamento in programma mercoledì 9 maggio 2018: la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Ecco le parole di Gennaro Gattuso ai microfoni di Premium Sport: «Tutti noi vogliamo vincere la Coppa Italia, ma sfideremo una grande squadra: la Juventus ha qualcosa in più di noi, ma arriviamo bene a questo appuntamento».

Continua Gennaro Gattuso, parlando della prestazione e della condizione fisica di Suso: «Ha preso solo una piccola botta: una vecchia alla coscia, ma non voglio parlare dei singoli. Ho visto una squadra più libera e i ragazzi me lo hanno dimostrato». L’allenatore rossonero ha poi parlato della prestazione della sua squadra: «Perdere dei punti contro le squadre piccole è un problema che questa squadra ha ormai da qualche anno: si tratta di mentalità. Oggi verso il 70’ abbiamo staccato la spina, abbiamo fatto di tutto per fare segnare il Verona». Infine, nessuna risposta alla domanda finale su chi giocherà contro la Juventus tra Cutrone e Kalinic…