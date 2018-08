Dopo il comunicato Codacons arriva anche la reazione della RAI sulla questione diritti TV

La questione diritti TV diventa sempre più calda. Dopo il comunicato Codacons apparso nella serata di ieri sul sito ufficiale dell’Associazione dei Consumatori, arriva anche la stoccata della RAI in merito, appunto, al calcio sulle Pay TV.

Questo il comunicato ufficiale diramato dal Comitato Sindacale USIGRAI sul sito RAI Sport News: «Vedere il calcio in tv ormai è un privilegio per pochi. Per i pochi che possono pagare costosi abbonamenti. Come avete notato, sabato e domenica è cominciato il campionato di serie A, ma poco o nulla si è potuto vedere sulle tv non a pagamento».

Ormai gli interessi dei signori dei diritti tv e quelli dei club di calcio stanno negando il calcio in tv al grande pubblico.I giornalisti della Rai chiedono alle istituzioni un intervento nell’interesse dei cittadini: gli affari non possono vincere sempre e su tutto.

Noi lo denunciamo da tempo e continuiamo a batterci nel silenzio assordante della politica e di chi dovrebbe agire a tutela di tutti i telespettatori. Al nuovo vertice della Rai chiediamo di far sentire la propria voce e di tornare ad essere protagonista nel settore: siamo il Servizio Pubblico, lo sport deve essere di tutti, per tutti”.