Diritti tv, Mediapro avvisa la Lega: fideiussione bloccata finchè non si risolverà la situazione giudiziaria creata da Sky

Era attesa ieri la fideiussione da 1,2 miliardi che Mediapro avrebbe dovuto versare alla Lega Serie A per la vendita dei diritti tv dei prossimi tre campionati. Il gruppo spagnolo, dopo l’anticipo da 64 milioni effettuato un mese fa, ha rinviato il versamento chiarendo in una nota: «Il Gruppo Mediapro ha certificato alla Lega Calcio di Serie A di avere le garanzie richieste attraverso la consistenza patrimoniale della sua casa madre, integrata dal pagamento anticipato dei diritti. Con questa certificazione, Mediapro dimostra il suo impegno a rispettare le condizioni stabilite nell’assegnazione dei diritti della Serie A per le prossime tre stagioni. La situazione giuridica creata pretestuosamente da Sky per difendere la sua posizione privilegiata nel mercato italiano impedisce che la Lega possa garantire a Mediapro la piena e incontrastata disponibilità dei diritti audiovisivi oggetto del pacchetto», prosegue la nota della società iberica che si dice poi pronta a «fornire le garanzie necessarie alla Lega quando potrà disporre di tali diritti».

La nota continuava poi con l’apertura ad un canale di distribuzione insieme alla Lega Serie A: «Nel caso in cui la Lega Serie A decidesse di creare, insieme a Mediapro, un canale proprio per la distribuzione dei diritti della massima competizione italiana, Mediapro presenterebbe le garanzie in maniera immediata, perché i diritti non sarebbero più soggetti ad alcuna risoluzione giudiziaria». In questo eventualità,come riporta Milano Finanza, assieme a Mediapro potrebbe entrare in scena anche BeIN Sports, network globale con base in Qatar.