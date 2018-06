Dopo una prima fase di trattative non sono ancora stati assegnati i diritti televisivi della Serie B per il prossimo triennio. La Lega ha fissato un’ulteriore assemblea per il 29 giugno in cui verranno valutate le nuove offerte.

Non si sono ancora chiuse le trattative per l’assegnazione dei diritti televisivi del campionato di Serie B. I tifosi delle squadre della serie cadetta sono, dunque, tuttora in attesa di scoprire su quali canali potranno guardare i propri beniamini nel corso delle prossime tre stagioni. Dopo un primo tentativo, difatti, nessuno tra Sky, Mediaset, Perform e Mediapro è riuscito ad aggiudicarsi i diritti televisivi per il triennio 2018-2021 sicché il presidente della Lega Serie B, Mario Balata, ha deciso di effettuare una seconda asta, alla quale parteciperanno anche Eleven Sports, Fox Networks Group ed Eurosport, interessate al campionato.

Nelle scorse settimane, infatti, pur essendo state recapitate offerte del valore di circa 23 milioni di euro a stagione, che superavano quindi la cifra incassata per lo scorso triennio (circa 21,5 milioni a stagione), non si è giunti ad un accordo, considerato che i vertici della Serie B avevano fissato il valore base di partenza a 60,5 milioni annui. Il secondo giro di trattative prevede la consegna di buste aperte da parte dei broadcaster interessati alla Lega la quale, in un’assemblea convocata per il prossimo 29 giugno alle ore 12, valuterà le offerte pervenute.

Quello legato ai diritti televisivi, tuttavia, non è l’unico problema da risolvere per la serie cadetta che ancora, nonostante la conclusione dei playoff, non si è del tutto ufficialmente formata. Ben tre squadre, difatti, sono in bilico e potrebbero non partecipare alla prossima serie B: il Cesena, a rischio fallimento, il Foggia, attualmente invischiato in un’indagine della Giustizia Sportiva per alcuni presunti pagamenti in nero, e il Bari con diversi problemi finanziari. A queste si aggiunge anche il Parma, promossa in Serie A che, a causa di presunti illeciti sportivi, potrebbe tornare nella serie cadetta. Altro nodo legato ai diritti televisivi da sciogliere è quello su cui stanno discutendo i vertici della Lega i quali avrebbero avanzato la proposta di far disputare le gare durante la giornata di domenica piuttosto che in quella di sabato già dalla prossima stagione, tornando al vecchio formato della contemporaneità con la Serie A.

Nonostante l’attuale situazione, nel corso della giornata di ieri, la Lega ha presentato a Milano il nuovo main sponsor per le prossime tre stagioni: l’azienda di pneumatici per veicoli edili, agricoli e industriali BKT che è subentrata a ConTe.it.