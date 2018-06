La conquista della Serie A del Parma è stata, senza dubbio, contraddistinta da qualche ombra di troppo

Non c’è pace per il Parma nelle ultime stagioni, visto che è sempre nell’agenda setting dei media ma per motivi che, spesso e volentieri, esulano da questioni di campo. E’ dei giorni scorsi la notizia dei presunti sms che Emanuele Calaiò e Fabio Ceravolo avrebbero inviato ai colleghi dello Spezia. Tre messaggi, inviati a Filippo De Col e l’altro ad Alberto Masi. Dopo la sfida del 18 maggio, quindi, è stata aperta un’inchiesta in merito.

Il Procuratore della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Giuseppe Pecoraro, si è pronunciato in merito proprio pochi minuti fa, come evidenziato dall’Ansa. Il Parma, Calaiò e Ceravolo sono stati accusati di tentato illecito, visto che hanno violato l’art. 7 ed è stato avviato l’iter procedurale per il deferimento. In caso di sanzione, adesso, la società rischierebbe tanto: potrebbe, infatti, essere esclusa dalla prossima Serie A, come conseguenza della penalizzazione inflitta agli emiliani sui punti conquistati nella passata stagione. Entro 10 giorni sia la società che i suddetti calciatori andranno a processo e da quel momento sapremo il destino del Parma che, dopo 3 promozioni in pochi anni, rischia seriamente di rimandare l’appuntamento con il ritorno in massima serie.

L’articolo 7 recita: “Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo”. Grazie ai risultati più favorevoli negli scontri diretti, il Parma ha ottenuto la promozione diretta in Serie A. Adesso, in caso di penalizzazione, la classifica verrebbe riscritta e potrebbe cambiare il discorso neopromosse, riaprendo le porte della Serie A anche al Palermo.

