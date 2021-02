Diritti TV, Sky attacca: «Accordo DAZN-Tim danneggia la concorrenza»

Continua la diatriba per quanto riguarda la questione dei diritti tv: ecco l’attacco di Sky per l’accordo sottoscritto da DAZN e Tim

Domani è in programma l’Assemblea di Lega Serie A in cui si discuterà anche dei diritti tv. La situazione è quanto mai frammentata e Sky, come riporta l’ANSA, attacca per l’accordo DAZN–Tim.

«L’accordo che Dazn avrebbe sottoscritto con Tim, un suo concorrente diretto, per i diritti tv della Serie A per il prossimo triennio è critico per il principio della concorrenza».