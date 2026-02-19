Disfatta Juventus, attacco pesantissimo: Comolli asfaltato

Basta così, il mercato della Juventus è un disastro. Il famoso personaggio televisivo svela perché Damien Comolli ha sbagliato tutto.

Nonostante la rimonta iniziale che aveva premiato l’impegno dei ragazzi di Luciano Spalletti, la Juventus è affondata contro lo scoglio del Galatasaray in una partita drammatica, in cui il gruppo bianconero ha sicuramente risentito della batosta psicologica della sconfitta contro l’Inter viziata dalla ormai famosa simulazione di Alessandro Bastoni, scoperta solo tramite immagini televisive successivamente.

Una brutale sconfitta per 5-2 che mette in allarme la società e delude ancora una volta i tifosi al termine di una gara che ha visto pure Bremer infortunarsi, tanto per caricare altro stress sulle spalle del tecnico toscano; insomma, una situazione terribile. Che per molti supporters del equipe bianconera ha un solo responsabile.

Il mercato invernale di Damien Comolli, infatti, non è stato particolarmente soddisfacente dal punto di vista tecnico. La mancanza di un attaccante che non è stato comprato, dopo che è naufragato pure l’affare El Nesyri strappato proprio da una squadra turca, che ironia, ha sicuramente penalizzato un team orfano del suo attaccante più costante ossia Vlahovic. Insomma, la situazione è terribile. E se ne stanno accorgendo tutti, anche personaggi molto famosi.

Comolli sotto attacco: non ci saranno miracoli

Uno dei tifosi juventini più famosi della televisione italiana, il comico e presentatore Ezio Greggio che ha recitato pure come attore in diversi film recenti, non ha risparmiato critiche che, al di là della loro ferocia, ben rispecchiano il momento di grave difficoltà che la Vecchia Signora sta vivendo in queste ultime partite.

Critiche terribili, non si è trattenuto (ezio_greggio Instagram) – www.Calcionews24.com

Il tifoso numero 1 della squadra bianconera ha detto queste parole, alla stampa: ” Da anni la Juve fa campagne acquisti sbagliate e oggi si è visto. Fatichiamo in Campionato figuriamoci in Champions. Non abbiamo punte, non abbiamo difensori oltre ai 2 o 3 buoni titolari e sul centrocampo apriamo un dibattito“, la dura critica diretta palesemente a Comolli, anche se questi non viene citato, dal famoso comico.

Greggio ha parlato chiaramente di “mettersi il cuore in pace” considerando il mercato impostato male e la possibilità di finire la stagione in modo positivo davvero minima: “Non si può campare sui miracoli di Yildiz, servono 2-3 punte”, afferma Greggio molto deluso da quanto si è visto in campo; possiamo dargli torto? Decisamente, no. Purtroppo.